Codesys

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В среде CODESYS построить релейно-контактную схему и визуализировать её работу. Программирование

выполнить на двух языках:

1. LD (Ladder Diagram) – язык релейных диаграмм.

2. FBD (Function Block Diagram) – функциональные блоковые диаграммы.

4 года назад
guest_16210927129971
4 года в сервисе
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4 года назад

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