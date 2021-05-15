Контрольная работа по математике

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Закрыт2 заявки611 просмотров

Здравствуйте. Необходимо выполнить контрольную работу по математике из 8 заданий в вордовском документе со всеми расчетами. Задание приложено. Стоимость работы - 2500 рублей за все. Оплата переводом на карту по итогу проверки в институте. Срок выполнения - понедельник.

4 года назад
gainullina
Разиля 
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