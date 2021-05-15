Утилита gitfame на Golang

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Закрыт1 заявка375 просмотров

Необходимо написать консольную утилиту, подсчитывающую статистику коммитеров в git-репозиторий.

Код должен проходить тесты из репозитория с задачей (за ссылкой в ЛС).

Скриншоты задания ниже

Git
4 года назад
agmgasmg
Артем 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Андрей
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад