Теория вероятности, математика

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен4 заявки727 просмотров

Нужно 8 заданий 14 вариант, максимально подробно

4 года назад
voobshenet
Нет 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlenaMath
Алена 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$7
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Мироншох
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
AlenaMath
Алена 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
23 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Наталья
 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
4 года назад
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