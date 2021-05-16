Нужно построить блок - схему функции
Решить задачи по экономике
Подробное решение задач со всеми действиями. Фото таблицы могу выслать.
Задача 1 Рассчитайте число оборотов за период (коэффициент оборачиваемости оборотных
средств), коэффициент загрузки (закрепления) средств в обороте и абсолютное
высвобождение оборотных средств, используя следующие данные:
- средние остатки оборотных средств за период - 978 тыс. руб.;
- объем реализованной продукции за период по себестоимости - 18 123 тыс. руб.;
- остатки оборотных средств в предшествующем периоде - 723 тыс. руб.
Задача 2
Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за
единицу. Производственные затраты составляют 140 руб./ед., переменные затраты на сбыт
— 20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы продукции
пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию поступило
предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по цене 180
руб./ед. Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о дополнительном заказе?
Задача 3
Оцените действующее и новое оборудование, используя амортизацию и данные табл.
1.
Таблица 1
Показатель Оборудование
Действующее Новое
Первоначальная стоимость,
тыс. руб.
40 240
Годовой объем продукции,
шт.
2000 8000
Время службы, лет 10 10
Задача 4
Определите экономию на условно-постоянных расходах (Э
уп
) в результате
увеличения объема производства, если себестоимость товарной продукции в базисном году
С
баз
= 750 тыс. руб., удельный вес условно-постоянных расходов А
уп
= 10%, темпы прироста
10
объема товарной продукции в планируемом году по сравнению с базисным ТП = 16%, темпы
прироста условно-постоянных расходов в связи с ростом объема производства З
уп
= 1,1.
Заявки фрилансеров
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