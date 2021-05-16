Решить задачи по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки417 просмотров

Подробное решение задач со всеми действиями.  Фото таблицы могу выслать. 

Задача 1 Рассчитайте число оборотов за период (коэффициент оборачиваемости оборотных

средств), коэффициент загрузки (закрепления) средств в обороте и абсолютное

высвобождение оборотных средств, используя следующие данные:

- средние остатки оборотных средств за период - 978 тыс. руб.;

- объем реализованной продукции за период по себестоимости - 18 123 тыс. руб.;

- остатки оборотных средств в предшествующем периоде - 723 тыс. руб.

Задача 2

Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за

единицу. Производственные затраты составляют 140 руб./ед., переменные затраты на сбыт

— 20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы продукции

пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию поступило

предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по цене 180

руб./ед. Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о дополнительном заказе?

Задача 3

Оцените действующее и новое оборудование, используя амортизацию и данные табл.

1.

Таблица 1

Показатель Оборудование

Действующее Новое

Первоначальная стоимость,

тыс. руб.

40 240

Годовой объем продукции,

шт.

2000 8000

Время службы, лет 10 10

Задача 4

Определите экономию на условно-постоянных расходах (Э

уп

) в результате

увеличения объема производства, если себестоимость товарной продукции в базисном году

С

баз

= 750 тыс. руб., удельный вес условно-постоянных расходов А

уп

= 10%, темпы прироста

10

объема товарной продукции в планируемом году по сравнению с базисным ТП = 16%, темпы

прироста условно-постоянных расходов в связи с ростом объема производства З

уп

= 1,1.

4 года назад
guest_16109089034759
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Димитрий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад