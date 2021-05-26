Задачи по физике 1 курс

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Завершен2 заявки447 просмотров

Темы: Колебания и волны; Квантовая физика

25. Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения равен 60о, угол преломления 50о. При каком угле падения пучок света, отраженный от границы раздела двух сред, будет максимально поляризован. (a = 450)

71. Длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела, равна 0,58 мкм. Определить температуру и энергетическую светимость этого тела. (10×Т = 53 К, Re = 35,4 МВт/м2)

38. Пучок белого света падает нормально на поверхность стеклянной пластинки толщиной d= 0,4 мкм. Какие длины волн, лежащие в пределах видимого спектра (от 400 до 700 нм), усиливаются в отраженном свете? ( = 0,48 мкмl)

4 года назад
kovaa
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Klaus_Adler
Бектур 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Хорошая работа.
Приятно с ним работать )

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Klaus_Adler
Бектур 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
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Денис
 
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4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад