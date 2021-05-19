Темы: Колебания и волны; Квантовая физика 25. Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения равен 60о, угол преломления 50о. При каком угле падения пучок света, отраженный от границы раздела двух ...
Задания по физике
Задания на английском, но не обязательно его знать, чтобы сделать задания.
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