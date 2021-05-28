Задачи по физике 1 курс

30. Определить показатель преломления скипидара и скорость распространения света в скипидаре, если известно, что при угле падения 45 угол преломления равен 30.(1,4; 2,1410^8 м/с)

13. Сколько штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решетка, если зеленая линия ртути (длина волны 0,546 мкм) в спектре первого порядка 8ґ? (°наблюдается под углом 19N = 560 мм-1)

51. На какую длину волны приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела при температуре 00С? ( = 10,6 мкмλ)

66. Работа выхода электрона из цезия Aвых= 1,89 эВ. Рассчитать красную границу фотоэффекта для него. Будет ли видимый свет вызывать эмиссию электронов из этого металла? (λ0=658 нм)