Личный кабинет приюта

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﻿Разработка: Личный кабинет приюта. Необходимы знания стек технологий: symfony 5, php7, js, html, MySQL, twig.

Верстка уже есть.

Общее описание: Личный кабинет приюта реализует взаимодействие между приютом и системой.

Основные функции регистрация приюта, добавление информации, размещение животных и создание сборов

HTMLJavaScriptMySQLPHPSymfony
4 года назад
guest_16220356001013
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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