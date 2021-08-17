Умное устройство с управлением через интернет

Устройство работает на базе ESP8266, прошивка на стадии доработки.

Задача сделать ПО для управления устройством (планируется производство количества), а так же ПО для сервера (для связи устройства с клиентом). База данных (учетные записи, устройства, данные с датчиков на устройстве).

Управление возможно реализовать через приложение Android/IoS или через веб интерфейс.

По самому устройству - управление реле, скоростью вентилятора, планировщик заданий по времени, таймер, датчик влажности и температуры, датчик работы лампы.