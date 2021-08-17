Умное устройство с управлением через интернет

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка3580 просмотров

Устройство работает на базе ESP8266, прошивка на стадии доработки.

Задача сделать ПО для управления устройством (планируется производство количества), а так же ПО для сервера (для связи устройства с клиентом). База данных (учетные записи, устройства, данные с датчиков на устройстве).

Управление возможно реализовать через приложение Android/IoS или через веб интерфейс.

По самому устройству - управление реле, скоростью вентилятора, планировщик заданий по времени, таймер, датчик влажности и температуры, датчик работы лампы.

AndroidiOS
4 года назад
VanTier
Иван 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$1000
61 день
Escrow
Работа над проектом продолжаются, но, надеюсь, доведем до конца
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад