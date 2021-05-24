Доработать odoo модуль

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Закрыт1 заявка3628 просмотров

Мы ищем pythonразработчика, имеющего опыт сodoo. Нам нужно для Odoo 13 доработать модуль «Budget Management» добавив новые формы и

связав с основным функционалом.  Нужно

будет настроить интеграцию с текущим модулем «Purchase». 

4 года назад
dilyakz93
Диляра 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад