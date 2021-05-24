Разработать приложения для визуализация механизма виртуальной памяти На С++ или на С# .

Что это значит нужно что бы в приложении был реализован график хронологи загруженности физической памяти и хронология загруженности виртуальной памяти(файла подкачки)(Примером может служить вкладка быстродействия в диспетчере задач).График должен автоматически обновляться раз в секунду.

Приложение нужно срочно в кратчайшие сроки.