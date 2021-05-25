Нужно настроить приложения Spring Boot на работу с сертификатом PKCS12

Приложение Spring Boot хорошо работало с самоподписанным сертификатом. При попытке загрузить в него сертификат от Let’s Encrypt

конвертированный в формат PKCS12 отказалось работать. Нужно настроить приложение Spring Boot на чтение сертификата. От исполнителя

требуется: знать Spring Boot, уметь работать с Docker. Работоспособность приложения будем тестировать на VPS, поэтому опыт работы с

терминалом линукс приветствуется. Во избежание недопонимания желательно обсудить задачу в удобном для вас мессенджере в режиме голоса.