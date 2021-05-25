Написать аксессуар по примеру для сервера HAP-Nodejs на TS

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Сам проект https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS

Есть рабочие файлы аксессуаров и примеры. Надо довести до ума и убрать костыли. Пока 1 аксессуар, далее будут еще.

Node.js
4 года назад
kontur-home
Дмитрий 
52 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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