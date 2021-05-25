Нужно настроить приложения Spring Boot на работу с сертификатом PKCS12 Приложение Spring Boot хорошо работало с самоподписанным сертификатом. При попытке загрузить в него сертификат от Let’s Encrypt конвертированный в формат PKCS12 отказалось работать. ...
Написать аксессуар по примеру для сервера HAP-Nodejs на TS
Сам проект https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS
Есть рабочие файлы аксессуаров и примеры. Надо довести до ума и убрать костыли. Пока 1 аксессуар, далее будут еще.
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