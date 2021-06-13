Преобразовать код на Python в Nodejs

Мы ищем профессионала, который может перенести два небольших скрипта на Python (109 строк и 107 строк) на Nodejs. Кусок скрипта (для оценки сложности) есть в приложении.

Поскольку один исходный скрипт использует библиотеку numpy, предполагается, что будет использована аналогичная библиотека для Nodejs (например, tensorflow-js или другая).

Для проверки вам будет предоставлено несколько файлов с входными данными, сконвертированные скрипты Nodejs должны выдавать точно такие же результаты, как и первоначальные скрипты на Python.

Предполагается, что эта работа именно по преобразованию готовых скриптов, а не написанию новых с нуля.