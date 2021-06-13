Преобразовать код на Python в Nodejs

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Завершен2 заявки3168 просмотров

Мы ищем профессионала, который может перенести два небольших скрипта на Python (109 строк и 107 строк) на Nodejs. Кусок скрипта (для оценки сложности) есть в приложении.

Поскольку один исходный скрипт использует библиотеку numpy, предполагается, что будет использована аналогичная библиотека для Nodejs (например, tensorflow-js или другая).

Для проверки вам будет предоставлено несколько файлов с входными данными, сконвертированные скрипты Nodejs должны выдавать точно такие же результаты, как и первоначальные скрипты на Python.

Предполагается, что эта работа именно по преобразованию готовых скриптов, а не написанию новых с нуля.

JavaScriptNode.jsPython
4 года назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

antitoxic316
Дима Коваль 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$80
3 дня
Escrow
Отлично выполненная работа! Дмитрий выполнил задачу по преобразованию двух скриптов с Python в Nodejs согласно техническому заданию и устранил все недочёты. Как всегда - качественно и в срок. Категорически рекомендую Дмитрия!
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Заявки фрилансеров

antitoxic316
Дима Коваль 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад