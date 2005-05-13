Python / C / C++ / Machine learning
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
4 года назад
JavaScriptNode.jsPython
Отлично выполненная работа! Дмитрий выполнил задачу по преобразованию двух скриптов с Python в Nodejs согласно техническому заданию и устранил все недочёты. Как всегда - качественно и в срок. Категорически рекомендую Дмитрия!
Ответный отзыв
Пример заказчика, который знает что ему нужно. Отличная коммуникация, справедливая оплата и ясная постановка задачи.
$50
10 баллов
4 года назад
Дмитрий - отличный разработчик, очень коммуникабельный и исполнительный. Он разработал для нас сложный алгоритм, нам которым сами мы бились несколько недель. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Интересная задача и приятный в общении заказчик.