antitoxic316

Дима Коваль antitoxic316

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Python / C / C++ / Machine learning

Github - https://github.com/antitoxic316?tab=repositories

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Отзывы заказчиков

Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Преобразовать код на Python в Nodejs
JavaScriptNode.jsPython
Отлично выполненная работа! Дмитрий выполнил задачу по преобразованию двух скриптов с Python в Nodejs согласно техническому заданию и устранил все недочёты. Как всегда - качественно и в срок. Категорически рекомендую Дмитрия!
Пример заказчика, который знает что ему нужно. Отличная коммуникация, справедливая оплата и ясная постановка задачи.
Ответный отзыв
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужен алгоритм для группировки слов в предложения/параграфы
Дмитрий - отличный разработчик, очень коммуникабельный и исполнительный. Он разработал для нас сложный алгоритм, нам которым сами мы бились несколько недель. Крайне рекомендую!
Интересная задача и приятный в общении заказчик.
Ответный отзыв