Разобрать индикатор mql

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Закрыт1 заявка2812 просмотров

Здравствуйте,требуется специалист mql,надо разобрать форекс советник mt5,нужен код этого советника

4 года назад
YurIva
Иван 
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Был
3 года назад

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Артём
 
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