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Разобрать индикатор mql
Здравствуйте,требуется специалист mql,надо разобрать форекс советник mt5,нужен код этого советника
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