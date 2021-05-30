C# Windows Forms (.NET Framework) плавающие Panel.

C# Visual Studio Приложение Windows Forms (.NEt Framework)

Нужно создать проект с плавающими элементами Panel, которые будут растягиваться по ширине и высоте не перекрывая друг друга.

Добавить возможность перемещения элементов Panel.

Возможность изменять ширину и высоту элементов Panel.

Пример как должно работать: https://www.youtube.com/watch?v=4_R1pYMqlS8

Но на видео есть ошибки: на 1:55, на 2:50 (Добавить возможность одновременно изменять ширину и высоту, перетягивая от угла Panel)

Без использования Splitter и SplitContainer.

Без использования сторонних библиотек. Только стандартные элементы Panel.