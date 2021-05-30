Php-разработчик

Требуется Senior PHP Developer Наша компания растет и развивается, в связи с этим мы сейчас в поиске специалистов для отдела разработки, чтобы вместе создавать революционный и самый технологичный продукт в мире.

Обязанности сотрудника:

• ежедневно общаться с проектным менеджером и командой разработчиков через систему тикетов;

• разрабатывать технические проекты;

• принимать участие в обсуждении лучших и наиболее эффективных решений для проекта

Обязательные требования:

• опыт разработки кошельков/ бирж / торговых роботов / платежных систем или опыт работы в FinTeh или банковских продуктах;

• знание экосистемы * nix ;

• опыт работы с REST API, GraphQL; PHP (>3-х лет);

• опыт работы с современными фреймворками, такими как Yii, Symfony, Laravel. Мы используем Laravel;

• отличные навыки SQL, мы используем PostgreSQL;

• опыт работы с Redis или аналогичной системой кеширования;

• опыт работы с Docker, понимание подходов к проектированию приложений без сохранения состояния.

Будет плюсом:

• опыт работы с Kubernetes, с брокерами сообщений (RabbitMQ, Kafka и др.); • знакомство с современными интерфейсными фреймворками, такими как VueJS, Angular, ReactJS, (мы используем Angular), знание TypeScript;

• знакомство с Amazon Web Services и рабочими процессами Agile / SCUM.

Будет преимуществом

• опыт с Git;

• знание языков высокого уровня, таких как Go. по данным

Условия работы:

• заработная плата выше рынка (обсуждается на собеседовании) . Возможности компании не ограничены;

• удалённая работа 5/2 и гибкий график;

• интересные и живые проекты, нестандартные задачи, возможность влиять на продукт;

• низкий уровень бюрократии и контроля;

• реальные перспективы роста и возможности развивать свои навыки в мировой компании, разрабатывая и внедряя свои идеи для нашего огромного сообщества пользователей.