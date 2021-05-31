C# Visual Studio Приложение Windows Forms (.NEt Framework) Нужно создать проект с плавающими элементами Panel, которые будут растягиваться по ширине и высоте не перекрывая друг друга. Добавить возможность перемещения элементов Panel. Возможность ...
Лаба 1-2-3-4
написать программы на Visual Basic
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