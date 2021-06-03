Скрипт на VPS для запуска команд НЕ с консоли

Дано: VPS сервер с Debian9 + установленный Apache2

В корне созданы папки с названием 001, 002, 003...020

В папках лежат файлы.

Очень часто, нужно заходить через консоль на VPS и командами удалять файлы в папких или же давать права. Поэтому хотим облегчить жизнь себе.

Задача: Сделать скрипт, который будет запускать команды с браузера, а не с консоли.

Команды такие:

Удаление всех файлов во всех папках find /var/www/html/ -name '*.pdf' -delete

Удаление файлов в папке find /var/www/html/001 -name '*.pdf' -delete

Права для файлов в папках chmod -R a+rwx /var/www/html/

В папке /var/www/ сделаем верстку сами и выведем кнопки. Нажал на кнопку и команда выполнилась.