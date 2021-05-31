Доработать верстку QML

Мокап: https://www.figma.com/file/HK1GvnqlosTDbmA513bRCU/QueRemind?node-id=0%3A1

Git: https://github.com/MaksimPotrus/QueRemind

1)Надо прорисовать на qml окно уведомления(В мокапе это выглядит как маленькое фиолетовое окошко с тайтлом message);

2)В окне "Create new note window" в пунте "Options" нужно добавить еще один пункт, находится он в файле "TaskEditorRightFrame.qml";

3)И самое основное это создание окна с календарем, в мокапе окно называется "Taskboard with calendar", код похожего календаря в окне "Create new note window" находится в файле "TaskEditorCalendar".