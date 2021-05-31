Шагомер на Arduino Nano

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Закрыт3 заявки3791 просмотр

Нужна схема сборки и код программы шагомера на базе arduino nano с использованием следующих компонентов: MPU 6050, жк дисплей 16x2 l с модулем I2C, батарейка.

4 года назад
angp10llla
Андрей 
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