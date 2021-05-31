Задача по Delphi 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка4255 просмотров

Завтра утром (в 7 или около 8 по Москве) будет проходить экзамен. Дадут задачу, которую нужно решить, по времени ограничение 25 минут максимум.

Delphi
4 года назад
guest_16225395151746
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад