Дано: VPS сервер с Debian9 + установленный Apache2 В корне созданы папки с названием 001, 002, 003...020 В папках лежат файлы. Очень часто, нужно заходить через консоль на VPS и ...
Написать стиллер(вирус)
Суть задачи в том что-бы написать определенный стиллер, который будет стиллить определённый файл, который можно указать в коде.
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