Написать стиллер(вирус)

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  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки4301 просмотр

Суть задачи в том что-бы написать определенный стиллер, который будет стиллить определённый файл, который можно указать в коде.

4 года назад
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