Нужно развививать кодер для кодирования Видео файлов. Что мы имеем на сейчас? - Работающее ПО с интерфейсом и языками програмирования: mysql, php, piton, js, json, ...
История сделок Quik
История сделок без наворотов. Интересны только значки купля - продажа на графике. Чтобы проще ориентироваться в сделках.
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