Видео кодер FFmpeg программирование php, piton, js, json

Нужно развививать кодер для кодирования Видео файлов.

Что мы имеем на сейчас?

- Работающее ПО с интерфейсом и языками програмирования: mysql, php, piton, js, json, css и тд, с кодированием программой FFmpeg кодек x264, звук acc

Требования к исполнителю:

- Умение работы с кодированием видео файлов с кодеком FFmpeg, знание параметров кодека, понимая за что отвечает каждый параметр.

- знание и умение работать и администрировать сервер на Linux (debian)

- Языки программирования: mysql, php, piton, js, json

- Умение читать чужой код и быстро разбираться в нем

Базовые и нужные задачи сейчас:

1. Разобраться с ошибками которые скачут и исправить чтобы не было.

2. Приветствуются свои наработки в этой области. Если есть готовые решения и примеры, будем рады ознакомится.

3. Поддержка работоспособности

Сотрудничество хотим долгосрочное с поддержкой и оптимизацией ПО, если человек знает свое дело, настоящий профессинаол будем в будущем готовы работать на постоянной основе, покупая опредленное время и подкидать постоянно интересную работу.

Можете предлагать стоимость услуг в 1 час) вашего времени.