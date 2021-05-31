Надо снять ограничение на количество запускаемых потоков

бинарь линуксовый.

там в нём уже всё крякнуто,работает нормально софт,сканирует,через консоль работает.подскажу как запустить,но там в ридми описано как ) если что проконсультирую

я смотрел реверс виндовой версии,так там в конфиге я сразу нашёл вот такое max_scans_per_engine":5,

я так понимаю,надо в линухе подобное поправтиь,надо чтобы софт работал и в 200 потоков

сам софт

https://anonfiles.com/X5daL7u7ua/a_lin_7z

pwd:RqYzCnoCIAegXyFCBih0UvrRrn