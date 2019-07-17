Наполнить 1 сайт из 11 сайтов (косметика)

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Закрыт19 заявок456 просмотров

По форме https://marvelapp.com/16f245i6/screen/56508759 добавить на http://belov.com.ua/cosmetology/service-in.php (скоро завершится

верстка) 600-700 продуктов косметики с 11 сайтов:

 

sesderma.ru

aptos.ru

a410.ru (не все)

mesoproff.ru(только премиум)

fijieonline.ru

medical-collagene-3d.ru

neauvia.ru

merz.ru

beloteromerz.ru

hl-labs.ru

neuramis.ru

 

Некоторые продукты не все расписаны подробно, нужно будетдорабатывать текст. Интересует стоимость (общая, с продукта) и сроки.

6 лет назад
ak94ak
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров