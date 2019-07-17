Наполнить 1 сайт из 11 сайтов (косметика)

есть 3 категории товаров на сайте1. 84 товара https://emm.ua/ru/catalog/matrasy2. 14 товаров https://emm.ua/ru/catalog/topperi3. 5 товаров https://emm.ua/ru/catalog/detskie-matrasy каждый их этих товаров нужно перезалить (загрузить на другой сайт) пример, вот товар https://emm.ua/ru/catalog/matrasy/ortopedicheskiy-matras-sleep-fly-silver-edition-tantal-70-190и этот же товар, но ...