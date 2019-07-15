Поиск товаров по тех заданию заказчика

Заказчик в своем ТЗ указывает характеристики товаров, которые планирует закупить. Но эти характеристики бывают неконкретными и сразу не определишь, какой это товар. Необходимо выявить, какие конкретно товары подразумевает заказчик.

Требования: внимательность к показателям.

Если договоримся о цене и сработаемся, рассмотрим вариант постоянно взаимодействия