Перенести контент (контент менеджер)

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка287 просмотров

Добрый день необходимо перенести контент с tduralsnab.ru/ на новый сайт uralsnab.promosite.pro/ 

А именно: 

Логотип 

Контакты 

Новости 

Продукция (размещать в раздел страницы сайта, а не интернет магазин) 

Файлы в продукции 

Настроить редирект с старых страниц на новые либо через .htaccess либо в админ панели нового сайта есть такой функционал, можно указать редирект

6 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrsteon
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
6 лет назад
$24
2 дня
Escrow
Спасибо, взял в работу, разобрался - выполнил, без лишних вопросов ) Всегда бы так ) Спасибо!
Работаем впервые. Оплата без задержек. Задача поставлена грамотно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mrsteon
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
6 лет назад