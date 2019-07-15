Перенести контент (контент менеджер)

Добрый день необходимо перенести контент с tduralsnab.ru/ на новый сайт uralsnab.promosite.pro/

А именно:

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Файлы в продукции

Настроить редирект с старых страниц на новые либо через .htaccess либо в админ панели нового сайта есть такой функционал, можно указать редирект