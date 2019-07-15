Разместить сайт на хостинге

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Завершен2 заявки188 просмотров

Добрый день, необходимо разместить сайт на хостинге и подключить базу данных. 

6 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pavel_chel
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист! Всегда на связи. При размещении сайта, как я и думала могли возникнуть некоторые косяки, так Павел очень быстро все поправил. Сделал все надежно, давал советы. Спасибо, работой довольна.
Очень приятный заказчик: четкая и полная постановка задачи, всегда на связи, быстрое решение вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Pavel_chel
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад