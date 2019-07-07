Создать 30 обьявлений для Адвордс.

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Закрыт8 заявок484 просмотра

Я дам критерии и карту, надо будет выписывать в exel обьявления и ключи.

Работа простая, но требуется вникнуть вначале. Работа в exel, подразумевает простейшие знания.

Требуются минимальные знания английского на грани понимания базовых слов.

6 лет назад
anatoldickinson
Олег 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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