Даются описания. Требуется повысить уникальность от 80% по text.ru Только Украина. Оплата на карточку приват. 2.5 грн/шт.
Разместить 5 объявлений на avito
Необходимо разместить 5 объявлений на Avito с моего аккаунта.
Я пришлю фото и данные, что нужно продать.
Вам необходимо составить красивый продающий текст и разместить изображения.
Заявки фрилансеров
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