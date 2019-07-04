Разместить 5 объявлений на avito

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Закрыт22 заявки304 просмотра

Необходимо разместить 5 объявлений на Avito с моего аккаунта.

Я пришлю фото и данные, что нужно продать.

Вам необходимо составить красивый продающий текст и разместить изображения.

6 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров