Привести статьи на сайте в порядок

Есть сайт, статьи там просто копировались и вставлялись. Что нужно сделать. Привести в порядок заголовки, сделать у картинок обтекание текстом, если что сместить видео вниз. Вообщем задача, сделать так, чтобы текст в статьях был приятен для глаза.