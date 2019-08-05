Привести статьи на сайте в порядок

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Завершен23 заявки354 просмотра

Есть сайт, статьи там просто копировались и вставлялись. Что нужно сделать. Привести в порядок заголовки, сделать у картинок обтекание текстом, если что сместить видео вниз. Вообщем задача, сделать так, чтобы текст в статьях был приятен для глаза.

6 лет назад
SergeevPavel
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
5 дней
Escrow
Все отлично. Спасибо за сотрудничество. Екатерина всегда на связи. Рекомендую
Все отлично! Было приятно работать.

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Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад