Листинг для Amazon

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Закрыт5 заявок954 просмотра

Ищу человека c хорошим английским для создания листингов для Amazon на различные товары: подбор ключевых слов, написание title, bullets, description. Товары самые различные: нитки, рюкзаки, часы, овощерезка и т.д. и т.п.  Указывайте цену (за один листинг на один товар), за которую вы готовы сотрудничать

6 лет назад
kzayatc
35 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров