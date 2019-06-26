Ищу контент менеджера или редактора wordpress

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок325 просмотров

Необходимо на wordpress оформить готовые тексты следующим образом: 

1. На 7000 символов в статье должно быть не меньше 6-7 фото, это важно! (ищем сами) 

2. Изображения. Картинки должны быть четкие, качественные, не размытые, красивые, в тему к тексту. И – очень важно! – чтобы не было на картинках текстов. Вообще никаких. Ни водяных знаков, ни инструкций... Вот ничего. вообще. Картинки должны быть на всю ширину страницы. 

3. В каждой статье используем 1-2 видео. 

4. В статье должны быть ссылки на другие страницы (2-3). 

5. Используем перечисления в тексте, нумерованный список. 

6. Делаем выделения жирным, курсивом. Немного. 

7. Размещение заголовков h2 и h3 в статье. (Заголовок h2 используем 2-3 максимум) 

8. Размещение в соответствующей рубрике (на ваше усмотрение). 

текстов 15

WordPress
6 лет назад
guest_1561743301836
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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