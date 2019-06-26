Ищу контент менеджера или редактора wordpress

Необходимо на wordpress оформить готовые тексты следующим образом:

1. На 7000 символов в статье должно быть не меньше 6-7 фото, это важно! (ищем сами)

2. Изображения. Картинки должны быть четкие, качественные, не размытые, красивые, в тему к тексту. И – очень важно! – чтобы не было на картинках текстов. Вообще никаких. Ни водяных знаков, ни инструкций... Вот ничего. вообще. Картинки должны быть на всю ширину страницы.

3. В каждой статье используем 1-2 видео.

4. В статье должны быть ссылки на другие страницы (2-3).

5. Используем перечисления в тексте, нумерованный список.

6. Делаем выделения жирным, курсивом. Немного.

7. Размещение заголовков h2 и h3 в статье. (Заголовок h2 используем 2-3 максимум)

8. Размещение в соответствующей рубрике (на ваше усмотрение).

текстов 15