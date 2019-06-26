Наполнение сайта контентом (товарные карточки)

Добрый день!

Для сайта интернет-магазина есть потребность в заполнении карточками товара, в большом объеме (>500 карточек),

на основе предоставленных материалов — оф.сайты производителей, PDF-файлы, прайс-листы поставщиков и т.д.

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ТРЕБОВАНИЯ

Важно стараться делать все аккуратно и без ошибок с первого раза — чтобы проверяющий работу не тратил много времени на выявление и исправление ошибок.

Также обязательно уверенное знание HTML.

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РАСЦЕНКИ

В зависимости от сложности, стоимость одной карточки может варьироваться от 25 до 300+ ₽ за карточку.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ

Работа ведется по большей части через файл CSV, также через интерфейс админки сайта необходимо проводить совместимые товары (например картриджи к принтеру и обратно, принтер к картриджам).

Взаимодействие идет через ВКонтакте, обмен файлами через Dropbox. Если раньше не пользовались Dropbox, ничего страшного, он прост в настройке и работе.

Оплата: перевод на карту СБ, ЯД. В крайнем случае Webmoney, международный перевод на карту через QIWI.

Выбор исполнителя происходит в формате конкурса через выполнение небольшого тестового задания (не оплачивается).

Для получения ТЗ задания, укажите свой e-mail.