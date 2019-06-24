Администрирование сайта. Редактирование категорий интернет-магазина

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Закрыт5 заявок267 просмотров

В подкатегории без картинок добавить картинку одного из находящегося в ней товара 

http://lancar.by/nakidki-na-sidenie

http://lancar.by/accessories

http://lancar.by/avtokovriki

картинка берется из товара, кроме значков авто (заполнить недостающие)

6 лет назад
itkrus
Руслан 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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