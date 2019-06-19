Смена цен на товары и наполнение

Добрый день. Нам нужен человек который будет менять цены на товары по прайсу поставщика. Оплата как 1 рубль за 1 смену цены на 1 товар. Добавлять картинки по 5 рублей за картинку. Добавлять характеристики как 1 рубль за 1 характеристику. Наполнять товар как 15 рублей за полноценную карточку. и тд.

Нужно быть на связи в скайпе в будни по Москве.