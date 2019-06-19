Смена цен на товары и наполнение

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Закрыт23 заявки358 просмотров

Добрый день. Нам нужен человек который будет менять цены на товары по прайсу поставщика. Оплата как 1 рубль за 1 смену цены на 1 товар.  Добавлять картинки по 5 рублей за картинку. Добавлять характеристики как 1 рубль за 1 характеристику. Наполнять товар как 15 рублей за полноценную карточку. и тд.

Нужно быть на связи в скайпе в будни по Москве.

6 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров