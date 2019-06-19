Добавить 50 позиций на сайты торгового оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок212 просмотров

Добрый день, нужен человек который добавит 50 позиций на 3 сайта с торговым оборудованием и раскидает по тегам, доступы и все остальное скину в личном сообщении.

Указывайте цену за 1 товар в рублях

6 лет назад
dmitriy-faminov
Дмитрий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров