Наполнение Доски обьявлений

Описание проекта:

Надо просто заполнить объявлениями доску бесплатных объявлений.

Требуются исполнители для наполнения доски объявлений. Всю информацию об источниках предоставлю в личку.

Оплата: 5 руб за объявления с фотографией(от 1 до 3) минимальное кол-во обьявлений 50.

50 обьявлений- 250р. 100 обьявлений -500р.

Работа не сложная, просто копировать и вставлять.

Просьба, откликаться тем кто действительно имеет желание на долгосрочное сотрудничество.

1. Сайты-источники где брать обьявления предоставлю в переписке а так же тематику обьявлений.

2. Фотки и контакты объявлений остаются старыми. Фотки обрезаются что бы не было надписей о сайте-источнике (или вставляется другая фотография подходящая для объявления), и

размещаем на нашу доску в аналогичный регион, раздел и категорию объявлений. Контакты - телефон и адрес должны быть правильные.

3. Количество объявлений примерно: 20-50 в день.

4. Тематику обьявлений предоставлю регионы разные.

5. Объявления подаются на доску, предварительная регистрация на доске не нужна.

6. Срок: чем быстрее, тем лучшее.

7. Оплата WM ЯД Карта.

8. Возможна оплата частями по 50 обьявлений.