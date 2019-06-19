Необходимо опубликовать и оформить 50 статей на сайте CMS Wordpress. В обязанности входит: Заполнение у статей Заголовка, Title, Description (уже готовые и проверены редактором).Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. ...
Наполнение Доски обьявлений
Описание проекта:
Надо просто заполнить объявлениями доску бесплатных объявлений.
Требуются исполнители для наполнения доски объявлений. Всю информацию об источниках предоставлю в личку.
Оплата: 5 руб за объявления с фотографией(от 1 до 3) минимальное кол-во обьявлений 50.
50 обьявлений- 250р. 100 обьявлений -500р.
Работа не сложная, просто копировать и вставлять.
Просьба, откликаться тем кто действительно имеет желание на долгосрочное сотрудничество.
1. Сайты-источники где брать обьявления предоставлю в переписке а так же тематику обьявлений.
2. Фотки и контакты объявлений остаются старыми. Фотки обрезаются что бы не было надписей о сайте-источнике (или вставляется другая фотография подходящая для объявления), и
размещаем на нашу доску в аналогичный регион, раздел и категорию объявлений. Контакты - телефон и адрес должны быть правильные.
3. Количество объявлений примерно: 20-50 в день.
4. Тематику обьявлений предоставлю регионы разные.
5. Объявления подаются на доску, предварительная регистрация на доске не нужна.
6. Срок: чем быстрее, тем лучшее.
7. Оплата WM ЯД Карта.
8. Возможна оплата частями по 50 обьявлений.
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