Собрать информацию по жилым комплексам

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок377 просмотров

Всем здравствуйте.

Задача следующая: есть сайт, на котором предоставлена информация о 43 жилых комплексах.

Необходимо собрать эту информацию в вордовские документы (1 комплекс - 1 документ). Текста примерно на 1 страницу, но необходимо придерживаться определенного форматирования в документе (пример будет в ЛС). Также необходимо для каждого комплекса найти 3-4 фото в хорошем качестве (не брать с сайта источника, т.к. там стоит ватермарка).

Подробности со ссылкой и примером документа в ЛС всем заинтересовавшимся.

6 лет назад
al3xwin
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nadushka_co04
Надежда 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Работа сделана качественно, быстро. Рекомендую
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Заявки фрилансеров

Nadushka_co04
Надежда 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад