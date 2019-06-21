Собрать информацию по жилым комплексам

Всем здравствуйте.

Задача следующая: есть сайт, на котором предоставлена информация о 43 жилых комплексах.

Необходимо собрать эту информацию в вордовские документы (1 комплекс - 1 документ). Текста примерно на 1 страницу, но необходимо придерживаться определенного форматирования в документе (пример будет в ЛС). Также необходимо для каждого комплекса найти 3-4 фото в хорошем качестве (не брать с сайта источника, т.к. там стоит ватермарка).

Подробности со ссылкой и примером документа в ЛС всем заинтересовавшимся.