Единоразовый заработок на задании, срочно!

Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (3000 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не ...
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Необходимо зарегистрироваться на международном ресурсе, оплата 10 долларов. Задание скину в личку. Заявки ограничены.
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