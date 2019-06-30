Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (3000 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не ...
Подготовить Excel с товарами
Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию.
Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла (прилагаю) раздел Template.
Инструкции по заполнению также есть внутри данного файла.
Категория товаров одинаковая.
В прайсе порядка 3400 позиций.
Все названия - нужно прогнать на английский язык, через Гугл например или любой другой сервис.
Пожалуйста указывайте ориентировочную стоимость.
Потенциальным исполнителям скину файл для окончательной оценки.
Выбранный исполнитель
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