Подготовить Excel с товарами

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок510 просмотров

Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию.

Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла (прилагаю) раздел Template.

Инструкции по заполнению также есть внутри данного файла.

Категория товаров одинаковая.

В прайсе порядка 3400 позиций.

Все названия - нужно прогнать на английский язык, через Гугл например или любой другой сервис.

Пожалуйста указывайте ориентировочную стоимость.

Потенциальным исполнителям скину файл для окончательной оценки.

6 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

web2elijah
Илья 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$18
3 дня
Escrow
Отлично выполнил работу, рекоммендую как ответственного исполнителя
Хороший заказчик, приятно было работать

Заявки фрилансеров

web2elijah
Илья 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад