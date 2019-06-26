Необходимо наполнить сайт товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок246 просмотров

Доброго дня.

Задача такая:

Необходимо наполнить сайт товарами.

Товары и описание к ним необходимо копировать со сторонних источников.

Ссылки на сайты предоставим.

Стоимость переноса одного описания и фотографии к товару - 7руб

Товаров около 200.

Административная панель - Laravel Voyager.

Ждем ответственного исполнителя.

Закончить нужно до завтрашнего утра по Алмате.

Laravel
6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров