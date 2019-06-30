Необходимо зарегистрироваться на международном ресурсе, оплата 10 долларов. Задание скину в личку. Заявки ограничены.
Добавить статьи на сайт (необходимо знание англ. языка)
На сайт требуется добавить около 30 статей на английском языке. Это обычные информационные статьи на разные темы: авто, кулинарная, детская. Статьи объемом ~ 1000-3000 слов.
Что входит в эту работу:
* Добавление видео и изображений в статью;
* Форматирование исходного текста;
* Формирование таблицы с характеристиками товаров;
Требования к кандидату:
* Знание английского на уровне не ниже среднего
* Хотя бы минимальное знание и понимание html
* Опыт работы в CMS Wordpress
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