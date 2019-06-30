Добавить статьи на сайт (необходимо знание англ. языка)

На сайт требуется добавить около 30 статей на английском языке. Это обычные информационные статьи на разные темы: авто, кулинарная, детская. Статьи объемом ~ 1000-3000 слов.

Что входит в эту работу:

* Добавление видео и изображений в статью;

* Форматирование исходного текста;

* Формирование таблицы с характеристиками товаров;

Требования к кандидату:

* Знание английского на уровне не ниже среднего

* Хотя бы минимальное знание и понимание html

* Опыт работы в CMS Wordpress