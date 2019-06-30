Добавить статьи на сайт (необходимо знание англ. языка)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок256 просмотров

На сайт требуется добавить около 30 статей на английском языке. Это обычные информационные статьи на разные темы: авто, кулинарная, детская. Статьи объемом ~ 1000-3000 слов. 

Что входит в эту работу: 

* Добавление видео и изображений в статью; 

* Форматирование исходного текста; 

* Формирование таблицы с характеристиками товаров; 

Требования к кандидату: 

* Знание английского на уровне не ниже среднего 

* Хотя бы минимальное знание и понимание html 

* Опыт работы в CMS Wordpress 

HTMLWordPress
6 лет назад
MihailKas
Михаил 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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