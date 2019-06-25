Заполнение каталога товарами

Сайт на Битриксе. Товары заполнять через модуль "торговые предложения" - в принципе ничего сложного, но есть нюансы в отличие от обычных карточек товаров. При заполнение одного товара заносятся данные: артикул, название, размер (это все текст, копируется мышкой с другого сайта), фото (сохраняем с того же сайта и прикрепляем к нашему товару), выбрать цвет из готового списка, поставить цену.

Предлагаю 5 руб. за один товар. Товаров очень много, не считал, но более 1.000 точно. Работать начнем поэтапно - от раздела к разделу, оплата по факту.