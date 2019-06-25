Наполнить товарами (с товарными предложения sku) сайт (CMS Opencart)

нужен специалист по контенту с опытом работы в Opencart и опытом создания именно товарных предложения sku

если не хватает модулей, то добавим.сайт пока с тестовым контентом1) создать дерево категорий2) заполнить товарами каждую категорию

первые 4 категории содержат примерно 150-200 товаровтовары есть в xls (подробные параметры, цена, ссылка на фото)во вложении товары по категории "Кабель". желтым выделен 1 товар, т.е. 2 товарных предложения = 1 товар. нужно что бы при переключении производителя менялась цена.нужно сначала для теста хотя бы 1 товар загрузить и посмотреть как он выглядит на карточке товара, если все ок, то остальные заводим. и так далее по всем категориям