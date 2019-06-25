Доработки сайты

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Закрыт4 заявки250 просмотров

Есть сайт. ub-platform.com

В нем порядка 40 страниц с текстом. Он весь в HTML. Без админки, типа вордпресс. Необходимо найти все упоминания старой компании БКС и заменить на новую Ukr FX. Картинки трогать не надо, это отдельная работа. Для другого специалиста. Поэтому только правки по тексту. Возьметесь?

HTMLWordPress
6 лет назад
sanya099658
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад