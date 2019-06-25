Доработки сайты

Есть сайт. ub-platform.com

В нем порядка 40 страниц с текстом. Он весь в HTML. Без админки, типа вордпресс. Необходимо найти все упоминания старой компании БКС и заменить на новую Ukr FX. Картинки трогать не надо, это отдельная работа. Для другого специалиста. Поэтому только правки по тексту. Возьметесь?